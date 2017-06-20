По делу Никиты Белых допрошены 200 человек

Следствие допросило порядка 200 человек во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-губернатора Кировской области. Об этом, по информации rbc.ru, 20 июня сказал следователь на заседании суда, где решался вопрос о продлении срока ареста Никите Белых.

Среди допрошенных есть и те, кто был в непосредственном подчинении у экс-губернатора, например, бывший министр экономического развития Кировской области Сергей Толстобров.

Как сказал представитель Следственного комитета РФ, Никита Белых и его адвокаты уже ознакомились с 39 томами материалов уголовного дела из 45. Поскольку обвиняемый, по словам следователя, теперь располагает персональными данными свидетелей, в случае освобождения он сможет на них повлиять.



Во время заседания суда адвокаты просили изменить меру пресечения Никите Белых на домашний арест в связи с окончанием следственных действий. В качестве залога адвокаты назвали сумму в размере 20 000 000 рублей.

В результате Мосгорсуд оставил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в СИЗО до 24 сентября 2017 года.