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По делу Никиты Белых допрошены 200 человек

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи 1tv.ru
Среди допрошенных есть и те, кто был в непосредственном подчинении у экс-губернатора

Следствие допросило порядка 200 человек во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-губернатора Кировской области. Об этом, по информации rbc.ru, 20 июня сказал следователь на заседании суда, где решался вопрос о продлении срока ареста Никите Белых. 

Среди допрошенных есть и те, кто был в непосредственном подчинении у экс-губернатора, например, бывший министр экономического развития Кировской области Сергей Толстобров.

Как сказал представитель Следственного комитета РФ, Никита Белых и его адвокаты уже ознакомились с 39 томами материалов уголовного дела из 45. Поскольку обвиняемый, по словам следователя, теперь располагает персональными данными свидетелей, в случае освобождения он сможет на них повлиять. 

Во время заседания суда адвокаты просили изменить меру пресечения Никите Белых на домашний арест в связи с окончанием следственных действий. В качестве залога адвокаты назвали сумму в размере 20 000 000 рублей. 

В результате Мосгорсуд оставил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в СИЗО до 24 сентября 2017 года. 

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Комментарии 1

53 минуты назад Кировчанин
Уверен, что из 200 опрошенных ни один не сказал, что Белых брал взятки.
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