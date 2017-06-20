В КРИК назначили нового руководителя после ареста экс-главы

В КРИК назначили нового руководителя после ареста экс-главы20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
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Новый руководитель ранее работал заместителем гендиректора корпорации
Кировской региональной ипотечной корпорацией теперь временно руководит Василий Белоглазов. Об этом сообщает "Давеча".
Его кандидатура была одобрена советом директоров. Известно, что Василий Белоглазов до нового назначения работал в корпорации в должности заместителя гендиректора.
Напомним, что в Кирове в отношении 36-летнего Виталия Шмакова - экс-гендиректора КРИКа, возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кировской области.
Как уточнили в ведомстве, 30 мая около одного из домов по улице Герцена сотрудники ФСБ задержали гендиректора КРИКа, который был назначен на эту должность в апреле 2017 года. Деньги он получил за действия в интересах одной из строительных организаций. Сумма взятки - 5 000 000 рублей.
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20 июня 2017, 21:01
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