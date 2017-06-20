В КРИК назначили нового руководителя после ареста экс-главы

Кировской региональной ипотечной корпорацией теперь временно руководит Василий Белоглазов. Об этом сообщает "Давеча".

Его кандидатура была одобрена советом директоров. Известно, что Василий Белоглазов до нового назначения работал в корпорации в должности заместителя гендиректора.

Напомним, что в Кирове в отношении 36-летнего Виталия Шмакова - экс-гендиректора КРИКа, возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Как уточнили в ведомстве, 30 мая около одного из домов по улице Герцена сотрудники ФСБ задержали гендиректора КРИКа, который был назначен на эту должность в апреле 2017 года. Деньги он получил за действия в интересах одной из строительных организаций. Сумма взятки - 5 000 000 рублей.