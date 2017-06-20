В этом году в Кирове появятся 54 новые остановки

К сентябрю 2017 года в Кирове появятся 54 новых остановочных павильона. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

В мэрии уточнили, что 33 остановки установят за счет коммерческих организаций и фирм. Они разместят на павильонах свою рекламу.

5 таких остановок уже установили, еще 28 павильонов появятся до 30 сентября. 26 павильонов будут куплены за счет бюджетных средств, - прокомментировали в ведомстве.

В мэрии пообещали, что все работы по установке павильонов закончат к концу сентября.

Стоит отметить, что в 2016 году в Кирове установили 71 новую остановку, из них только 13 были установлены за счет коммерческих организаций.

Напомним, ранее мы писали, что руководитель «Дирекции дорожного хозяйства» Андрей Менькин пообещал, что в этом году будет обустроена территория у 47 остановок. Там появится брусчатка и новые поребрики.