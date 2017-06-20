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Главная Новости В этом году в Кирове появятся 54 новые остановки

В этом году в Кирове появятся 54 новые остановки

20 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
из архива газеты
Из них 26 павильонов будут установлены за счет бюджетных средств

К сентябрю 2017 года в Кирове появятся 54 новых остановочных павильона. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

В мэрии уточнили, что 33 остановки установят за счет коммерческих организаций и фирм. Они разместят на павильонах свою рекламу.

5 таких остановок уже установили, еще 28 павильонов появятся до 30 сентября. 26 павильонов будут куплены за счет бюджетных средств, - прокомментировали в ведомстве.

В мэрии пообещали, что все работы по установке павильонов закончат к концу сентября.

Стоит отметить, что в 2016 году в Кирове установили 71 новую остановку, из них только 13 были установлены за счет коммерческих организаций.

Напомним, ранее мы писали, что руководитель «Дирекции дорожного хозяйства» Андрей Менькин пообещал, что в этом году будет обустроена территория у 47 остановок. Там появится брусчатка и новые поребрики.

Ранее мы писали:

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Комментарии 2

час назад АФОНЯ
Заплаты поднимайте а не херней страдайте тчк
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час назад Гость
Хочется спросить у Перескокова... Зачем??? Зачем нужно было болгаркой срезать хорошую остановку у онкодиспасера 46 дом, если можно было 1 лист на крыше поликарбоната положить??? Теперь люди под дождем уже 2 месяца стоят.. А ведь это большое количество народа оттуда ездит.. Все плачут нет денег, зато новое в утиль... Просто ужас... Понабрал завхозов из школ в начальники, а сам работать не хочет...
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