В этом году в Кирове появятся 54 новые остановки

В этом году в Кирове появятся 54 новые остановки20 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
из архива газеты
Из них 26 павильонов будут установлены за счет бюджетных средств
К сентябрю 2017 года в Кирове появятся 54 новых остановочных павильона. Об этом сообщили в администрации города Кирова.
В мэрии уточнили, что 33 остановки установят за счет коммерческих организаций и фирм. Они разместят на павильонах свою рекламу.
5 таких остановок уже установили, еще 28 павильонов появятся до 30 сентября. 26 павильонов будут куплены за счет бюджетных средств, - прокомментировали в ведомстве.
В мэрии пообещали, что все работы по установке павильонов закончат к концу сентября.
Стоит отметить, что в 2016 году в Кирове установили 71 новую остановку, из них только 13 были установлены за счет коммерческих организаций.
Напомним, ранее мы писали, что руководитель «Дирекции дорожного хозяйства» Андрей Менькин пообещал, что в этом году будет обустроена территория у 47 остановок. Там появится брусчатка и новые поребрики.
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20 июня 2017, 22:01
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