В Кирове нашли сбежавших из детского лагеря двоих подростков

Подростков, сбежавших из детского оздоровительного лагеря в Кирове, нашли. С ними все хорошо - они живы и здоровы. ГУ МВД России благодарит всех неравнодушных кировчан, которые принимали участие в поисках двоих школьников.

Подростки 13-ти и 14-ти лет 20 июня около 12 часов сбежали из лагеря в Башарово. Полицейские сразу же подключились к поискам парней, распространив ориентировки на пропавших. Сотрудники МВД "прочесывали" местность у лагеря, в том числе берега реки Быстрица. Поиски велись в Кирове, потому что полицейские предполагали, что подростки могли уехать в областной центр. Проверяли и общественный транспорт.

Мальчиков сотрудники уголовного розыска нашли в районе деревни Лихачи. Как выяснилось, они добрались до Лянгасово и двигались вдоль железной дороги в центр Кирова. Школьников доставили обратно в лагерь.