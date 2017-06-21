Адвокат Никиты Белых рассказал о доказательствах невиновности подзащитного

20 июня 2017 года Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору Кировской области еще на три месяца, то есть до 24 сентября. Адвокаты и Никита Белых намерены обжаловать решение суда, так как, по их мнению, в содержании под стражей уже нет смысла - расследование завершено. Они хотят, чтобы мера пресечения была изменена на домашний арест. Об этом сообщает nsn.fm со ссылкой на адвоката экс-губернатора Андрея Грохотова.

Продление срока ареста еще на три месяца адвокаты и Никита Белых считают необоснованным.

Любая мера пресечения предусматривает возможность ознакомления с материалами дела. И сторона защиты продолжает настаивать на том, что в содержании под стражей уже нет смысла, поскольку все следственные мероприятия завершены. Залог, домашний арест, подписка о невыезде, любая другая мера пресечения защиту бы устроила. Реальная причина продления ареста нам не известна. К тому же, само ходатайство о постановлении следователя о продлении срока содержания под стражей должно было быть согласовано с руководителем Следственного комитета. Это не было сделано, и мы считаем, что оно было подписано не уполномоченными на это лицами. Соответственно, оно не прошло установленную законом проверку в СК РФ на предмет обоснованности этого решения. Мы считаем надуманными те доводы, что Никита Белых может скрыться от следствия, воспрепятствовать его работе или повлиять на свидетелей. Никаких объективных доказательств для таких утверждений со стороны следствия приведено не было. Это лишь общие домыслы, - сказал Андрей Грохотов.

Также адвокат сказал, что есть свидетель, которого допросили, и он признался, что 50 000 евро из 200 000 евро были направлены в Военно-историческое общество Кировской области.

В суде мы огласили ходатайства, касающиеся доказательств по уголовному делу, которые были направлены нами в Следственный комитет. В частности, был опрошен свидетель Пыхтеев, который подтвердил, что денежные средства в размере 50 тысяч евро из 200 тысяч евро по поручению Никиты Юрьевича Белых в июне 2016 года были направлены в Военно-историческое общество Кировской области. Подобные факты опровергают позицию следствия, поскольку у нас имеются доказательства того, что обвинение несостоятельно. Мы просим следствие их проверить, установить факты, допросить людей и дать оценку ситуации, — сказал Андрей Грохотов.

Адвокат добавил, что состояние его подзащитного остается без изменений - он принимает лекарства.

Невеста экс-губернатора Кировской области Екатерина Рейферт 20 июня после заседания суда, где решался вопрос о продлении срока ареста, опубликовала на своей страничке в Facebook пост:

Напомним, что во время заседания суда стало известно, что Никита Белых и его адвокаты уже ознакомились с 39 томами материалов уголовного дела из 45.

Адвокаты просили изменить меру пресечения Никите Белых на домашний арест в связи с окончанием следственных действий. В качестве залога адвокаты назвали сумму в размере 20 000 000 рублей. Все подробности здесь.