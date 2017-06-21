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Стала известна причина побега школьников из детского лагеря "Строитель"

21 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Директор лагеря на 23 июня вызван на межведомсчтвенную комиссию

Родители детей, которые отдыхают в детском лагере "Строитель" рассказали, почему оттуда сбежали двое школьников.

Выяснилось, что ребята сбежали не просто так. Одного из школьников унизили в лагере. Как сообщает один из родителей, в этом принимали участие и сотрудники места отдыха.

Одного мальчика при всем лагере опустили, при этом участие принимали вожатые, воспитатели и, возможно, директор лагеря. Мой ребенок присутствовал, но директора не знает. Их всех вывели на поляну. Причиной было, будто бы он украл телефоны у других детей, что было не доказано, даже разбираться никто не стал. В него плевали дети и обзывали, вот и не выдержала психика у ребенка. Надеюсь, не останется все безнаказанно, как у нас все обычно бывает, - рассказал мужчина.

Слова мужчины частично подтвердила мама другого ребенка, который отдыхает в лагере. По ее словам, мальчик действительно украл телефон, но унижений не было.

То,что его опустили, неправда, а наказали плохо, он у моей дочери в том числе украл телефон, но не смог воспользоваться. В итоге разбил его. А залез он прямо к ним в комнату,они младше его намного, почему не украл у сверстников пацанов или вообще у вожатых,знал куда лез. Сбежал, потому что погулять захотел, а не потому, что его обидели, - уверена женщина.

Из-за чего мальчики решили самовольно покинуть лагерь сейчас будут разбираться правоохранительные органы и специаилсты Министерства спорта.  Нашему порталу стало известно, что директор лагеря на 23 июня вызван на межведомственную комиссию, на которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и рассмотрен вопрос о наказании.

 

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