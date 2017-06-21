Регулярные метеопредупреждения от МЧС: где в Кировской области ждать смерча

Регулярные метеопредупреждения от МЧС: где в Кировской области ждать смерча21 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/meteokirov
Последний раз смерч в Кировской области зафиксировали в сентябре 2016 года
Кировское МЧС опубликовало предупреждение, о том, что 21 и 22 июня ожидаются грозы, усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 16-21 метр в секунду, ливни, в отдельных районах град.
В последнее время, в соседних с нашим регионах Татарстане и Нижнем Новгороде проходили мощные смерчи.
Смерч в Татарстане.
Смерч в Нижегородской области.
Кировские синоптики объяснили, возможно ли такое явление в нашей области.
Смерч вполне вероятен в южных районах Кировской области. Образуется он маленький, несильный. Серьезных разрушений смерчи в нашем регионе не приносят. Согласно долгосрочному прогнозу, этим летом смерчей в Кировской области не будет. Это совершенно обычное для нашей области явление, - объяснил специалист центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Народные синоптики объяснили, что в Кировской области смерчи бывают практически каждый год. Самый яркий случай произошел в 2013 году в Нагорском районе. Путь смерча составлял 50 километров, а ширина воронки до 1.5 километра.
В июле 2015 года смерч прошел в Вятскополянском районе. Кто-то даже успел сделать на фоне него селфи.
Кстати, в сентябре 2016 года, около Кирова прошел смерч. Категория смерча, вероятно, не более F0 (скорость ветра 64-116 километра в час). Снимки и видео редактор группы отправил нескольким специалистам, в том числе в Европейскую организацию по изучению штормов ESSL, где подтвердили присутствие смерча.
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21 июня 2017, 16:45
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