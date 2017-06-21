Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Опрос: новый проект "Клик Маркет" Лица города Голосование "Город красивых людей" График отключения горячей воды
Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Онлайн торговый центр 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости Регулярные метеопредупреждения от МЧС: где в Кировской области ждать смерча

Регулярные метеопредупреждения от МЧС: где в Кировской области ждать смерча

21 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/meteokirov
Последний раз смерч в Кировской области зафиксировали в сентябре 2016 года

Кировское МЧС опубликовало предупреждение, о том, что 21 и 22 июня ожидаются грозы, усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 16-21 метр в секунду, ливни, в отдельных районах град.

В последнее время, в соседних с нашим регионах Татарстане и Нижнем Новгороде проходили мощные смерчи.

Смерч в Татарстане.

Смерч в Нижегородской области.

Кировские синоптики объяснили, возможно ли такое явление в нашей области.

Смерч вполне вероятен в южных районах Кировской области. Образуется он маленький, несильный. Серьезных разрушений смерчи в нашем регионе не приносят. Согласно долгосрочному прогнозу, этим летом смерчей в Кировской области не будет. Это совершенно обычное для нашей области явление, - объяснил специалист центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Народные синоптики объяснили, что в Кировской области смерчи бывают практически каждый год. Самый яркий случай произошел в 2013 году в Нагорском районе. Путь смерча составлял 50 километров, а ширина воронки до 1.5 километра. 

В июле 2015 года смерч прошел в Вятскополянском районе. Кто-то даже успел сделать на фоне него селфи

Кстати, в сентябре 2016 года, около Кирова прошел смерч. Категория смерча, вероятно, не более F0 (скорость ветра 64-116 километра в час). Снимки и видео редактор группы отправил нескольким специалистам, в том числе в Европейскую организацию по изучению штормов ESSL, где подтвердили присутствие смерча.

Читайте также:

Стала известна причина побега школьников из детского лагеря "Строитель"

Прокуратура проверит работу почты в Чистых прудах

Комментарии 2

2 часа назад Горожанин
Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Народным синоптикам можно посоветовать на небо чаще смотреть в ясную погоду, если там есть маленькая движущаяся белая точка и белый шлейф следом и не одна, вероятность смерча увеличивается. Хотя кому вы нужны в Кировской-то области.
Ответить
час назад где в Кировской области ждать см
На Воровского 39.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

В Кирове при движении опрокинулась фура: погиб пешеход Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Дагестанец: "Плохие поступки людей нельзя связывать с национальностью" Читать
вчера
Обучение в кировском вузе обойдется в среднем в 100 тысяч рублей Читать
19 июня
7 происшествий в кировских автобусах: откушенное ухо и выпавшие двери Читать
Посмотреть все

Полезно знать

16 июня Собираемся на пикник: что взять с собой?
08 июня Как создать свой сайт в Кирове за 12000 рублей?
15 июня Образ на выпускной: продумайте все до мелочей

Новости России и мира

сегодня
Адвокат Никиты Белых рассказал о доказательствах невиновности подзащитного
вчера
По делу Никиты Белых допрошены 200 человек
вчера
Никите Белых хотят продлить срок ареста в СИЗО еще на несколько месяцев
вчера
Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных выходных на 2018 год
19 июня
Следствие просит продлить срок ареста бывшему губернатору Кировской области
Посмотреть все

Новости афиши

21 июня 2017, 12:37
В Кирове прошла презентация кинопроекта ко Дню памяти и скорби
20 июня 2017, 16:57
В кинотеатре "Колизей" пройдет Ночь Трансформеров
19 июня 2017, 17:26
4 бесплатных мероприятия этой недели в Кирове
Посмотреть все

Полезно знать

16 июня Собираемся на пикник: что взять с собой?
08 июня Как создать свой сайт в Кирове за 12000 рублей?
15 июня Образ на выпускной: продумайте все до мелочей

#ЛицаГорода

32 1
Лица города: матч по американскому футболу в Кирове
398 1898
Лица города: большая открытка в честь Дня города 2017
24 3
Лица города: кировчане бесплатно прокатились в автобусе желаний от газеты "Мой Pro Город"
28 57
Награждение участников конкурса "Просто здорово" от газеты "Мой Pro Город"в "Юркин Парке"
9 370
Конкурс "День блондинок": выложи селфи и получи билеты в кино
18 187
Конкурс: самые позитивные селфи кировчанок
15 0
Лица города: кировчане отмечают день рождения Ленинского района
Смотреть все Всего альбомов: 74
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru