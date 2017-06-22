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Видео: в Кирове во дворе дома по улице Ленина бегал лось

22 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видео youtube.com, Антона Митина
Животное пробежало по парковке

В среду, 21 июня 2017 года, в Кирове во дворе дома № 184/3 бегал лось. Об этом сообщили жители микрорайона Солнечный берег.

Животное около 6 утра прибежало на парковку. Это попало на запись камер уличного видеонаблюдения.

Я очень удивился. Откуда у нас взяться лесному жителю? Если бы не увидел видео, ни за что бы не поверил, - рассказал кировчанин Иван Клочков.

Однако местные жители сообщают, что лось по новому микрорайону бегает уже не в первый раз.

Все просто. Лето холодное, в лесу есть нечего, вот и идут в город. Не в первый раз тут лось бегает, - сообщил Сергей Викторов.

Специалисты Управления охраны и использования животного мира Кировской области пояснили, что лоси, обитающие в пригороде, привыкают к близости человека и практически не боятся людей, в отличие от их «диких» собратьев.  

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Комментарии 2

54 минуты назад Горожанин
это кто-то из правительства области замаскировался и решил пошутить над жителями. интересно, кто же это?
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21 минуту назад Я
Горожанин
это кто-то из правительства области замаскировался и решил пошутить над жителями. интересно, кто же это?
Может и не маскировался. У нас в правительстве разве мало лосей?
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