Список дорог в Кирове, которые будут ремонтировать в четверг

На утреннем оперативном совещании у главы администрации города руководитель Дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин сообщил, что 22 июня к сдаче готовятся улицы Менделеева и Красный Химик.

На этих улицах уже завершены работы, идет уборка полотна и прилегающих зон от строительного мусора. Глава администрации Александр Перескоков рассказал, что пока на Красном Химике подрядчик не восстановит тротуары, поврежденные в ходе ремонтных работ, дорогу принимать не будут.

Надо помнить о культуре производства, дорожные ремонты не должны создавать неудобства для кировчан, - подчеркнул Александр Перескоков.

Также, на собрании прозвучал отчет о текущих работах на других участках дорог:

на проспекте Строителей подрядчик укладывает выравнивающий слой;

по улице Воровского (от улицы Солнечная до улицы Производственная и от улицы Производственная до проспекта Строителей) ведется покрытие верхним слоем;

по Северному кольцу (от улицы Заводская до Октябрьского проспекта) завершен демонтаж и начат монтаж бортовых камней, уже установлено 166 метров бордюров;

на улицах Фабричной (от улицы Мира до деревни Хабаровы) и Северо-Садовой укладывается выравнивающий слой;

на дороге Малая Субботиха – Большая Субботиха (от улицы Проезжая до дома № 31б по улице Школьная) выполняется фрезерование;

по улице Екатерины Кочкиной ведется монтаж бортовых камней;

на Центральной улице также продолжается монтаж бордюров и начата укладка выравнивающего слоя;

на улице Семашко рабочие приступили к устройству верхнего слоя;

на дороге Киров-Русское продолжается расширение проезжей части (выполнение – 48 процентов).

Напомним, что вчера на дороге Киров-Русское побывали депутаты городской думы, представители администрации города и общественных организаций. Участники комиссии заявили о несоответствии качества работ нормативным требованиям. Подрядчик будет переделывать работу за свой счет.