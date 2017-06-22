Правительство области ответит на актуальные вопросы развития региона

В конце июля исполнится ровно год, как в Кировской области сменилась управленческая команда: президент России назначил Игоря Васильева временно исполняющим обязанности губернатора региона. За эти месяцы новое правительство добилось заметных результатов в лесной сфере и здравоохранении, стабилизировало финансовую систему региона и выполнило все социальные обязательства перед кировчанами. Однако главное еще только предстоит сделать.

Непростая ситуация. Кировская область находится в сложном положении. Её население за последние восемь лет сократилось более чем на 100 тысяч человек, и демографическая ситуация продолжает ухудшаться. В плачевном состоянии значительная часть дорог, больниц, школ и других объектов инфраструктуры. Снижается предпринимательская активность, растет государственный долг. Все эти проблемы взаимосвязаны и годами сочетались с непрозрачностью управления ряда отраслей областного хозяйства, неразумным распределением ресурсов.

Неприятно осознавать, что этот негативный тренд за предыдущие годы стал восприниматься кировчанами как нечто само собой разумеющееся. - считают в новом правительстве - Жители не верят в возможность перемен, мечтают уехать сами или уговаривают переехать детей. Кировская область — это земля, богатая историей, традициями, где есть все условия для развития и процветания. Ее главной ценностью остаются добрые, талантливые, трудолюбивые люди, которые должны радоваться жизни на родной земле: трудиться, заводить семьи, растить детей.

Инициатива. С подачи Игоря Васильева правительство начало формировать программу развития региона. Это четкий план действий на ближайшие 5 лет, в котором область давно нуждалась. В документе будут определены основные проблемы, меры для их решения и показатели эффективности. Работа над программой началась с широкого экспертного и публичного обсуждения.

Мы организовали дискуссионные площадки, в которых уже приняло участие более 150 экспертов — руководителей промышленных и сельхозпредприятий, медиков и директоров школ, общественников, активистов. С их помощью мы сформировали основу программы и наполнили ее инициативами. Некоторые из них уже реализуются — это меры по поддержке рождаемости, увеличению выпуска гражданской продукции на кировских предприятиях, новые стипендии для студентов.