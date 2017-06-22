Правительство области ответит на актуальные вопросы развития региона

Правительство области ответит на актуальные вопросы развития региона22 июня 2017 Ольга Древина Возрастное ограничение: 0+
из открытых источников
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В конце июля исполнится ровно год, как в Кировской области сменилась управленческая команда: президент России назначил Игоря Васильева временно исполняющим обязанности губернатора региона. За эти месяцы новое правительство добилось заметных результатов в лесной сфере и здравоохранении, стабилизировало финансовую систему региона и выполнило все социальные обязательства перед кировчанами. Однако главное еще только предстоит сделать.
Непростая ситуация. Кировская область находится в сложном положении. Её население за последние восемь лет сократилось более чем на 100 тысяч человек, и демографическая ситуация продолжает ухудшаться. В плачевном состоянии значительная часть дорог, больниц, школ и других объектов инфраструктуры. Снижается предпринимательская активность, растет государственный долг. Все эти проблемы взаимосвязаны и годами сочетались с непрозрачностью управления ряда отраслей областного хозяйства, неразумным распределением ресурсов.
Неприятно осознавать, что этот негативный тренд за предыдущие годы стал восприниматься кировчанами как нечто само собой разумеющееся. - считают в новом правительстве - Жители не верят в возможность перемен, мечтают уехать сами или уговаривают переехать детей. Кировская область — это земля, богатая историей, традициями, где есть все условия для развития и процветания. Ее главной ценностью остаются добрые, талантливые, трудолюбивые люди, которые должны радоваться жизни на родной земле: трудиться, заводить семьи, растить детей.
Инициатива. С подачи Игоря Васильева правительство начало формировать программу развития региона. Это четкий план действий на ближайшие 5 лет, в котором область давно нуждалась. В документе будут определены основные проблемы, меры для их решения и показатели эффективности. Работа над программой началась с широкого экспертного и публичного обсуждения.
Мы организовали дискуссионные площадки, в которых уже приняло участие более 150 экспертов — руководителей промышленных и сельхозпредприятий, медиков и директоров школ, общественников, активистов. С их помощью мы сформировали основу программы и наполнили ее инициативами. Некоторые из них уже реализуются — это меры по поддержке рождаемости, увеличению выпуска гражданской продукции на кировских предприятиях, новые стипендии для студентов.
В развитии региона примут участии его жители. Завершить разработку программы развития планируется в августе, и для этого важно привлечь к работе не только экспертов, но и всех активных жителей региона, ведь именно для них формируется программа, которая позволит изменить жизнь в регионе. Правительство надеется, что через депутатов и органы местного самоуправления к обсуждению главного документа региона подключится значительная часть жителей Кировской области. Для этого еженедельно профильные зампреды и министры областного правительства будут представлять результаты и планы действий по ключевым направлениям программы развития и вопросам, волнующим кировчан. Не оставайтесь в стороне. Свои предложения направляйте через специальную рубрику сайта «Письмо главе региона». Правительство Кировской области готово взаимодействовать со всеми неравнодушными гражданами.
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22 июня 2017, 11:37
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