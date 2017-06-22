В Кировской области построили неработающие очистные сооружения за 12 миллионов

Прокуратура Белохолуницкого района проверила, как закупали материалы и оборудование для строительства очистных сооружений в поселке Климковка.

Новые очистные сооружения, построенные в «Климковском психоневрологическом интернате» в полную силу не заработали, а эффективность очистки осталась низкой.

В начале 2013 года был заключен контракт по строительству очистных сооружений. Стоимость работ и оборудования составила 12,4 миллиона рублей. К концу года строительство было закончено, но при вводе в эксплуатацию обнаружились дефекты. Очистные так и не вышли на полную мощность, уровень очистки остался низким. При этом работы были приняты, - рассказывают в областной прокуратуре.

Сейчас «Климковском психоневрологическом интернате» нет очистки стоков. На их ремонт необходимо выделить еще 1,9 миллиона рублей.

В прокуратуре считают, что объект принимать не имели право, а подрядчик должен был обязан провести ремонт за его счет. Прокуратура завела уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».