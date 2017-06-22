Очевидец ДТП у «Трудовых резервов»: мужчина вышел из авто поговорить и на него налетел лесовоз

Очевидец ДТП у «Трудовых резервов»: мужчина вышел из авто поговорить и на него налетел лесовоз22 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
ГИБДД по Кировской области, ГУ МЧС по Кировской области
Многотонный большегруз снес припаркованную машину и насмерть сбил стоявшего мужчину
Очевидцы смертельного ДТП рассказали, как произошла авария у стадиона «Трудовые резервы».
По словам свидетеля, который оказался на месте происшествия, за несколько минут до трагедии водитель проезжающей машины остановился и подошел к припаркованному «Шевроле».
Он подошел к водителю «Круза», который припарковался на обочине, чтобы что-то спросить. И тут летит лесовоз, - сообщил очевидец. - Я так понял, погибший был таксистом.
Шансов выжить у 42-летнего мужчины не было. Многотонная машина опрокинулась прямо на него. Подъехавшие спасатели достали тело погибшего из-под лесовоза.
Груз из «МАЗа» выпал на участок частного дома. Хозяев в это время дома не было.
В ДТП также пострадали три человека: 38-летний водитель припаркованного «Шевроле Круз», 28-летний водитель и 37-летний пассажир «МАЗа». Пострадавших доставили в центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кировской области. После оказания помощи пострадавших мужчин отпустили домой.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что водитель «МАЗа» был трезвым. Обстоятельства аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, ДТП на перекрестке улиц Спасской и Пристанской произошло в 10:40. По предварительным данным, у лесовоза отказали тормоза. Видео с места аварии смотрите в предыдущей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
22 июня 2017, 13:16
Комментарии 0
Поделись комментариями