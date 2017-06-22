Председатель Заксобрания Кировской области празднует свой день рождения

22 июня 2017 года бывший мэр Кирова, а ныне председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков празднует свое 64-летие.

С днем рождения Владимира Быкова поздравило реготделение «Единой России». Его коллеги отмечают, что ценят Владимира Васильевича за профессионализм, тактичность, дисциплинированность, безупречное чувство юмора, способность предугадывать все ситуации на два шага вперед.

Биографическая справка: