Председатель Заксобрания Кировской области празднует свой день рождения

Владимир Быков отмечает свое 64-летие
Председатель Заксобрания Кировской области празднует свой день рождения22 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
22 июня 2017 года бывший мэр Кирова, а ныне председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков празднует свое 64-летие.
С днем рождения Владимира Быкова поздравило реготделение «Единой России». Его коллеги отмечают, что ценят Владимира Васильевича за профессионализм, тактичность, дисциплинированность, безупречное чувство юмора, способность предугадывать все ситуации на два шага вперед.
Биографическая справка:
- Родился Владимир Васильевич в селе Фогелево Чимкентской области Казахской ССР;
- 1970-2007 - военная служба на офицерских должностях;
- 2001-2007 - военный комиссар Кировской области;
- 2007-2012 - глава города Кирова;
- 2012-2016 - глава города Кирова;
- с 2016 по настоящее время - Председатель Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва;
- Владимир Быков награжден орденом "За службу Родине в ВС СССР" III степени, орденом "За военные заслуги", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения".
- в 2002 году присвоено воинское звание "генерал-майор".
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22 июня 2017, 16:07
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