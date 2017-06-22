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Главная Новости Председатель Заксобрания Кировской области празднует свой день рождения

Председатель Заксобрания Кировской области празднует свой день рождения

22 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Владимир Быков отмечает свое 64-летие

22 июня 2017 года бывший мэр Кирова, а ныне председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков празднует свое 64-летие.

С днем рождения Владимира Быкова поздравило реготделение «Единой России». Его коллеги отмечают, что ценят Владимира Васильевича за профессионализм, тактичность, дисциплинированность, безупречное чувство юмора, способность предугадывать все ситуации на два шага вперед.

Биографическая справка:

  • Родился Владимир Васильевич в селе Фогелево Чимкентской области Казахской ССР;
  • 1970-2007 - военная служба на офицерских должностях;
  • 2001-2007 - военный комиссар Кировской области;
  • 2007-2012 - глава города Кирова;
  • 2012-2016 - глава города Кирова;
  • с 2016 по настоящее время - Председатель Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва;
  • Владимир Быков награжден орденом "За службу Родине в ВС СССР" III степени, орденом "За военные заслуги", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения".
  • в 2002 году присвоено воинское звание "генерал-майор".

 

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Комментарии 2

27 минут назад Горожанин
С днём варенья вор!
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только что Иван
До чего же потивная личность, что даже когда весь мир а в особенности Россия поминают погибших в войне, дак у этого праздник.
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