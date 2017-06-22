Сотни кировчан приняли участие в акции «Свеча памяти» у Вечного огня

В четверг, 22 июня 2017 года, в Кирове прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, 76-летней годовщине со Дня начала Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» началась в 8:45 у Вечного огня.

Сотни кировчан стройной колонной прошли к мемориалу по улице Московской.

К Вечному огню возложили цветы руководитель и сотрудники Следственного управления по Кировской области, представители других правоохранительных органов, прокуратуры.

Возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны глава региона Игорь Васильев и спикер ОЗС Владимир Быков.

После к мемориалу прошли ветераны, почетные гости, ученики кадетских классов.

Сотни горожан несли цветы к мемориалу в память тех, кто отдал свои жизни за наше благополучие.

Каждый желающий мог зажечь свечу памяти.

Стоит отметить, что траурные мероприятия сегодня прошли во всех российских городах.