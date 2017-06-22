Директор лагеря в Кировской области прокомментировал драку школьников

Администрация лагеря "Мир" в курсе конфликта, в результате которого мальчик получил синяки. По словам руководителя учреждения, ребенок не жаловался на побои.

Ребята конфликтовали друг с другом, их разнимали опытные вожатые. Я знаю, что у другого мальчика тоже были какие-то повреждения. Если бы кто-то из ребят обратился с жалобами, помощь им бы оказали. В лагере круглосуточно работает врач, если бы потребовалась помощь травматологов, ребенка сразу отвезли бы в травмбольницу. Мы не можем раздевать детей и осматривать их на предмет синяков, - прокомментировал директор лагеря «Мир» Кирилл Тарасов

Чтобы разрешить противоречия между семьями мальчиков, директор лагеря дал телефоны родителей друг другу. Они пообщались. Но, со слов мамы Максима, родители другого ребенка на контакт не идут.

Я связалась с мамой обидчика. Во время разговора она дала трубку своему ребенку, чтобы он мне что-то объяснил. Я объяснила, что говорить буду только с мамой мальчика, потому что она в ответе за ребенка. После этих слов женщина перешла на нецензурную лексику и бросила трубку, - рассказала Оксана, мама Максима.

Юрист Михаил Мартынов сказал, что семья избитого мальчика имеет право на компенсацию.

Семья избитого мальчика имеет право на компенсацию. Иск нужно подавать на администрацию лагеря. Если дети уехали отдыхать в лагерь на определенное время и это указано в документах, то воспитательные и надзорные функции на этот период осуществляет именно администрация лагеря. Родители мальчика могут рассчитывать на компенсацию в размере 10 тысяч рублей, - объяснил юрист.

Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию по поводу драки. Результаты проверки будут известны позднее. Вожатые в лагере написали объяснительные по поводу этого случая. Им вынесен выговор, также их лишили премии.