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Прогноз погоды на июль: стоит ли кировчанам ждать жары?

22 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Андрея Обухова
Народный метеоролог рассказала, какая погода ждет горожан

По прогнозу народного метеоролога Натальи Мельниковой, по-настоящему летней погоды кировчанам не стоит ждать раньше 12 июля.

Именно с этого дня начнется существенное потепление.  

Погода в последние дни июня и в первую декаду июля будет достаточно прохладной, температура воздуха будет ниже климатической нормы, - поделилась Наталья.

Народный синоптик не исключает, что до середины июля будет несколько теплых дней, при этом возможны частые ливни.

Август, по расчетам Натальи Мельниковой, будет прохладным, однако первый осенний месяц будет теплым и солнечным:

Вообще погода в текущем году «опаздывает» примерно на 20-30 дней. Поэтому и созревание плодов также задержится. Относится это не только к ягодам, но и другим плодовым культурам. 

Напомним, ранее мы писали, что глава Гидрометцентра Кировской области Марат Френкель предсказывал, что кировчан в этом году ждет аномальное лето.

Ранее мы писали:

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