В Костино нашли несанкционированную свалку с опасными отходами

В поселке Костино ликвидирована свалка ртутных ламп. Об этом рассказали в городской администрации.

В поселке Костино нашли несанкционированную свалку с опасными отходами - там было более 400 ртутных ламп.

Опасные отходы пролежали там несколько месяцев, пока их не обнаружили неравнодушные граждане. Специалисты выехали на место и ликвидировали свалку в течение 3 часов, - сообщают в отделе сельских территорий теруправления по Октябрьскому району.

Напомним, что в городе установлено 13 контейнеров для сбора отработанных ртутных ламп и термометров. Контейнеры расположены в зданиях администрации Кирова, теруправлений, ВятГУ, торговых точках "Кристалл-Электро", бизнес-центре "Кристалл", "Алтай-Сервис". Буквально на днях один из контейнеров был установлен у входа в ЦУМ со стороны автостоянки. Также контейнеры для сбора ламп и отработанных батареек находятся в здании министерства охраны окружающей среды Кировской области по адресу: город Киров, улица Красноармейская, 17.