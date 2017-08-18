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Известно, какое место в рейтинге глав столиц ПФО занимают власти Кирова

18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Администрация города Кирова
В рейтинг попали Валерий Владыкин и Александр Перескоков

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа. Туда попали первые лица Кировской области Валерий Владыкин и Александр Перескоков.

Оказалось, что мэр Кирова Валерий Владыкин по-прежнему занимает 11 место из 14. Его медиаиндекс равен 513. Лидируют в рейтинге глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, глава Казани Ильсур Метшин и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Кроме того, был опубликован и рейтинг глав администрации. Глава администрации Кирова Александр Перескоков за месяц поднялся на одну строчку и занимает 4 место из 8. Его медиаиндекс составляет 3430. Первое место среди глав администраций занимает Виктор Кувайцев (Пенза), второе - Ирек Ялалов (Уфа), третье - Сергей Белов (Нижний Новгород).

Напомним, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 38 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Рейтинг был составлен с учетом успешности деятельности должностных лиц, уровня развитости региона (экономические, производственные и прочие отрасли), а также на основе исследования мнения местных жителей о первых лицах города. 

Рейтинг

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Комментарии 2

18 августа, 14:10 костя
Надо Владыкину заниматься медициной как и раньше толку будет больше!А как глава он показал полную несостоятельность!Надо выбирать Сураева хозяйственника и будет порядок везде в областном центре!
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18 августа, 15:00 Горожанин
костя
Надо Владыкину заниматься медициной как и раньше толку будет больше!А как глава он показал полную несостоятельность!Надо выбирать Сураева хозяйственника и будет порядок везде в областном центре!
Дядя, ты совсем дурак?
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