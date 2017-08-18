Известно, какое место в рейтинге глав столиц ПФО занимают власти Кирова

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа. Туда попали первые лица Кировской области Валерий Владыкин и Александр Перескоков.

Оказалось, что мэр Кирова Валерий Владыкин по-прежнему занимает 11 место из 14. Его медиаиндекс равен 513. Лидируют в рейтинге глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, глава Казани Ильсур Метшин и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Кроме того, был опубликован и рейтинг глав администрации. Глава администрации Кирова Александр Перескоков за месяц поднялся на одну строчку и занимает 4 место из 8. Его медиаиндекс составляет 3430. Первое место среди глав администраций занимает Виктор Кувайцев (Пенза), второе - Ирек Ялалов (Уфа), третье - Сергей Белов (Нижний Новгород).

Напомним, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 38 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Рейтинг был составлен с учетом успешности деятельности должностных лиц, уровня развитости региона (экономические, производственные и прочие отрасли), а также на основе исследования мнения местных жителей о первых лицах города.