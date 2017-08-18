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В Котельниче вертолет санавиации приземлился в городском саду

18 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/vkotle
Специальная площадка заработает там с завтрашнего дня

В четверг, 17 августа, в Котельниче вертолет санавиации приземлился в городском саду вместо специальной площадки. Об этом сообщили в группе "Типичный Котельнич".

Вертолет прилетел за пациентом около 22 часов. Выяснилось, что вертолетная площадка у больницы практически готова, но специалисты приняли решение приземляться не на ней. 

Летательный аппарат прибыл за пациентом Котельничской ЦРБ, который был доставлен в Киров. В следующий раз вертолет будет приземляться уже на верхней площади, которая прямо напротив больницы, - сообщили в группе. 

Как уточнили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, вертолет санитарной авиации приземлился на стадион недалеко от ЦРБ.

Этот вопрос согласован со службой санитарной авиации. Сейчас завершаются работы по оборудованию площадки на расстоянии 50 метров от больницы, и с завтрашнего дня вертолетная площадка сможет принимать вертолеты санитарной авиации в непосредственной близости от ЦРБ, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в регионе стартовала федеральная программа по повышению доступности медицинской эвакуации воздушным транспортом. Область получила очень серьезные средства на развитие этого направления, почти 170 млн рублей только на 2017 год. Вертолетные площадки будут обустроены возле каждой районной больницы.

Женщины Здоровье Мужчины

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Комментарии 1

18 августа, 18:30 Я
В последнее время не редко в районе дружба слышен звук вертолета. Это все санавиация летает или какие-то экскурсии над городом устраивают?
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