Театр на Спасской представил еще одного нового актера

В труппе Театра на Спасской появился еще один новый актер - Константин Кочнев. Об этом сообщается в официальном паблике театра.

О новом актере известно: он родился в Екатеринбурге, во время учебы в школе начал увлекаться музыкой.

фото vk.com/theateronthespasskaya

Из-за пристрастия к тяжелой музыке пристрастился к электрогитаре. Пишу музыку, стихи, прозу. На третьем курсе института замахнулся на фантастическую повесть "Великий Устюг: смена поколений". Сейчас делаю наброски к повести "Приключения Степана и Коляна", которая, возможно, станет романом, - рассказал Константин.

В этом году Константин окончил актерское отделение Екатеринбургского государственного театрального института.

Напомним, что из Театра на Спасской ушли сразу пять актеров. Каких артистов вы не увидите в новом театральном сезоне, узнайте об этом здесь.

На смену ушедшим актерам в театре появились и новички. Двоих артистов Театр на Спасской ранее уже представлял. Информацию о новичках вы найдете здесь.