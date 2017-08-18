Театр на Спасской представил еще одного нового актера

Театр на Спасской представил еще одного нового актера18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Константин немного рассказал о себе
В труппе Театра на Спасской появился еще один новый актер - Константин Кочнев. Об этом сообщается в официальном паблике театра.
О новом актере известно: он родился в Екатеринбурге, во время учебы в школе начал увлекаться музыкой.
фото vk.com/theateronthespasskaya
Из-за пристрастия к тяжелой музыке пристрастился к электрогитаре. Пишу музыку, стихи, прозу. На третьем курсе института замахнулся на фантастическую повесть "Великий Устюг: смена поколений". Сейчас делаю наброски к повести "Приключения Степана и Коляна", которая, возможно, станет романом, - рассказал Константин.
В этом году Константин окончил актерское отделение Екатеринбургского государственного театрального института.
Напомним, что из Театра на Спасской ушли сразу пять актеров. Каких артистов вы не увидите в новом театральном сезоне, узнайте об этом здесь.
На смену ушедшим актерам в театре появились и новички. Двоих артистов Театр на Спасской ранее уже представлял. Информацию о новичках вы найдете здесь.
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18 августа 2017, 18:50
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