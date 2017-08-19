В Кировской области 16-летний подросток в пижаме сбежал из спецучреждения

16-летний парень 17 августа сбежал из спецучреждения в городе Котельнич. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет. Об этом сообщают активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Волонтеры отмечают, что парень сейчас может передвигаться автостопом или пешком по трассе. Возможно, он направляется во Владимирскую область, в город Покров.

Если вы знаете, где сейчас находится парень, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 02, 102.