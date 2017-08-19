Уроженец Кирова Владимир Урин останется гендиректором Большого театра

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев продлил срок полномочий Владимира Урина, который сейчас возглавляет Большой театр. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

В документе от 18 августа говорится следующее:

Назначить Владимира Урина генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на 5 лет.

Напомним, Владимир Урин - уроженец Кирова. Окончил ГИТИС. В 1973 году руководил кировским ТЮЗом (ныне Театр на Спасской). В 1981 году был руководителем кабинета детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества. В 1995 году стал гендиректором Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Также он был руководителем международных фестивалей современного танца. 9 июля 2013 года был назначен на должность гендиректора Большого театра.

Кстати, 19 марта 2017 года Владимиру Урину исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.