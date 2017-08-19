Уроженец Кирова Владимир Урин останется гендиректором Большого театра

Уроженец Кирова Владимир Урин останется гендиректором Большого театра19 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Большой театр Владимир возглавляет с 2013 года
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев продлил срок полномочий Владимира Урина, который сейчас возглавляет Большой театр. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.
В документе от 18 августа говорится следующее:
Назначить Владимира Урина генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на 5 лет.
Напомним, Владимир Урин - уроженец Кирова. Окончил ГИТИС. В 1973 году руководил кировским ТЮЗом (ныне Театр на Спасской). В 1981 году был руководителем кабинета детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества. В 1995 году стал гендиректором Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Также он был руководителем международных фестивалей современного танца. 9 июля 2013 года был назначен на должность гендиректора Большого театра.
Кстати, 19 марта 2017 года Владимиру Урину исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
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19 августа 2017, 16:40
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