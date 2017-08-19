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Главная Новости Атомоход с кировчанкой на борту достиг Северного полюса в рекордные сроки

Атомоход с кировчанкой на борту достиг Северного полюса в рекордные сроки

19 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото commons.wikimedia.org
Атомный ледокол "50 лет Победы" отправился в путь 13 августа из Мурманска

Атомный ледокол "50 лет Победы", на борту которого кировчанка Мария Смирнова в составе экспедиции отправилась к Северному полюсу, поставил рекорд. Атомоход проделал путь от Мурманска до Северного полюса всего за 79 часов. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на комментарий директора по судоходству "Атомфлота" Андрей Смирнов.

Эта экспедиция изначально была запланирована в честь одного знакового события, которое состоялось ровно 40 лет назад: в 1977 году ледокол "Арктика" первый из надводных судов достиг Северного полюса. Тогда путь занял 176 часов. 

Андрей Смирнов также уточнил, что за 40 лет надводные суда достигали Северного полюса 124 раза, из них 111 раз советскими и российскими ледоколами.  

Напомним, что атомный ледокол "50 лет Победы" отправился в путь 13 августа из Мурманска. На борту атомохода находятся представители Госдумы, Совета Федерации, госкорпорации "Росатом", полярники, а также кировчанка Мария Смирнова, которая стала победительницей Всероссийского конкурса детского рисунка "Полюс Арктики", и будущий курсант филиала Нахимовского военно-морского училища Мурманска Алексей Евтюков, набравший наивысший балл при поступлении. 

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