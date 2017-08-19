В Кирове Александр Поветкин наградил победителей матчевой встречи по боксу

В субботу, 19 августа 2017 года, в Кирове в спортивной школе «Юность» прошел «Спортивный фестиваль единоборств Кировской области». Гостями фестиваля стали чемпион мира по боксу Александр Поветкин и двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

На трибунах почти не было свободного места.

Мероприятие началось с показательных выступлений.

После этого зрители могли увидеть поединки бойцов по смешанным единоборствам ММА. Открыл поединки Андрей Семенов.

В 14 часов состоялось торжественное открытие матчевой встречи о боксу при поддержке Правительства Кировской области между Кировской областью и Республикой Коми. Встречу открыли: глава нашего региона Игорь Васильев, глава города Валерий Владыкин и президент федерации бокса Кировской области Александр Грухин.

10 поединков между кировским спортсменами и гостями из Коми длились более четырех часов.

За ходом поединков наблюдали именитые гости, успевая раздавать автографы зрителям и фотографироваться с поклонниками.

По итогу поединков победили боксеры из Кировской области. Наградил победителей легендарный боксер Александр Поветкин.

В завершении боев и награждений состоялась автограф-фото-сессия. Получить заветную подпись и сфотографироваться с именитыми спортсменами выстроилась целая очередь. Александр Поветкин и Андрей Семенов подписали сотни фотографий и сфотографировались с огромным количеством поклонников.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Поветкин пообещал вернуться в наш город со своим тренером