Врио губернатора обсудил с Поветкиным открытие школы единоборств в Кирове

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев обсудил с Александром Поветкиным и Андреем Семеновым развитие детского спорта в нашем регионе. Как уточнили в областном правительстве, встреча состоялась перед открытием фестиваля единоборств, на который и приехали известные спортсмены. На это мероприятие их, кстати, пригласил зампред правительства региона Максим Кочетков.

Встреча врио губернатора и спортсменов прошла 19 августа в здании правительства. Олимпийский чемпион Александр Поветкин и двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Семенов обсудили с главой региона возможность создания в Кирове комплексной школы единоборств.

Андрей Семенов рассказал об опыте открытия бесплатных детских школ для занятий боксом и силовыми единоборствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тамбовской области и других регионах. Александр Поветкин обратил внимание на то, что единоборства помогают развивать не только физические способности, но и преодолевать трудности в любых сферах.

Игорь Васильев подтвердил, что создание такой школы будет способствовать популяризации спорта в регионе:

Отрадно, что спортсмены такого уровня уделяют внимание развитию детского спорта и реализуют в стране соответствующие социальные проекты. Создание в Кировской области школы единоборств будет способствовать популяризации спорта среди молодежи и поможет нам воспитывать чемпионов.

Напомним, что 19 августа 2017 года в Кирове в спортивной школе Юность прошел спортивный фестиваль единоборств Кировской области. По итогу поединков победили боксеры из Кировской области. Наградил их Александр Поветкин. Фоторепортаж смотрите здесь.