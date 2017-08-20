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Главная Новости Врио губернатора обсудил с Поветкиным открытие школы единоборств в Кирове

Врио губернатора обсудил с Поветкиным открытие школы единоборств в Кирове

20 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
правительство Кировской области
Андрей Семенов также рассказал об опыте открытия бесплатных спортивных школ в разных городах

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев обсудил с Александром Поветкиным и Андреем Семеновым развитие детского спорта в нашем регионе. Как уточнили в областном правительстве, встреча состоялась перед открытием фестиваля единоборств, на который и приехали известные спортсмены. На это мероприятие их, кстати, пригласил зампред правительства региона Максим Кочетков.

Встреча врио губернатора и спортсменов прошла 19 августа в здании правительства. Олимпийский чемпион Александр Поветкин и двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Семенов обсудили с главой региона возможность создания в Кирове комплексной школы единоборств.

Андрей Семенов рассказал об опыте открытия бесплатных детских школ для занятий боксом и силовыми единоборствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тамбовской области и других регионах. Александр Поветкин обратил внимание на то, что единоборства помогают развивать не только физические способности, но и преодолевать трудности в любых сферах.

Игорь Васильев подтвердил, что создание такой школы будет способствовать популяризации спорта в регионе: 

Отрадно, что спортсмены такого уровня уделяют внимание развитию детского спорта и реализуют в стране соответствующие социальные проекты. Создание в Кировской области школы единоборств будет способствовать популяризации спорта среди молодежи и поможет нам воспитывать чемпионов.

Напомним, что 19 августа 2017 года в Кирове в спортивной школе Юность прошел спортивный фестиваль единоборств Кировской области. По итогу поединков победили боксеры из Кировской области. Наградил их Александр Поветкин. Фоторепортаж смотрите здесь. 

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Комментарии 2

17 часов назад местный
У нас Дворец единоборств есть! Никто не рассказал губернатору? И школ спортивных полно, им и надо помогать, а не фантазировать на пустом месте перед выборами!
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6 часов назад Горожанин
ВОР У ВОРА ДУБИНКУ УКРАЛ!!!!!!
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