В Кировской области мужчина уехал на авто в неизвестном направлении и исчез

В Кировской области пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Андрей Таланкин 18 августа уехал на своей машине (Mitsubishi Outlander серого цвета) из поселка Левинцы Оричевского района в неизвестном направлении. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет.



Приметы пропавшего:

рост 170 сантиметров, нормального телосложения, зеленые глаза, седые волосы;

был одет в черные кроссовки, серый спортивный костюм.

Если вы знаете, где сейчас находится пропавший мужчина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).