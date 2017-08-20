В Кировской области мужчина уехал на авто в неизвестном направлении и исчез

В Кировской области мужчина уехал на авто в неизвестном направлении и исчез20 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
lizaalert.org
Мужчина пропал 18 августа
В Кировской области пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
Андрей Таланкин 18 августа уехал на своей машине (Mitsubishi Outlander серого цвета) из поселка Левинцы Оричевского района в неизвестном направлении. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего:
- рост 170 сантиметров, нормального телосложения, зеленые глаза, седые волосы;
- был одет в черные кроссовки, серый спортивный костюм.
Если вы знаете, где сейчас находится пропавший мужчина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).
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20 августа 2017, 15:25
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