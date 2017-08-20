В Кировской области выявлены новые случаи бешенства у животных

В регионе зафиксированы новые случаи бешенства у животных. Об этом рассказали в Управлении ветеринарии Кировской области.

17 августа специалисты установили диагноз бешенство у енотовидной собаки, забежавшей в деревню Турусиново Пижанского района, и лисицы, труп которой обнаружили в деревне Рожки Слободского района.

За 2017 год в Кировской области зарегистрирован 51 случай бешенства у 25 лисиц, 11 енотовидных собак, 3 кошек и 12 собак. Животные, заразившиеся бешенством, были найдены в Арбажском, Вятскополянском, Котельничском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Пижанском, Слободском, Сунском, Юрьянском, Яранском районах, а также в Кирове (Бахта, Козулинцы, поселок Сосновый, Дороничи, слобода Симоновская, Заречный парк, Дымково, Киров, улица Некрасова, 9, Порошино).