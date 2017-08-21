МЧС предупреждает кировчан об опасности из-за жары

С 22 по 25 августа в регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

Местами в регионе возможно возникновение одного или двух очагов природных пожаров.

Всем рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, особенно будьте внимательны в лесах. Если вы обнаружили очаг возгорания, то обращайтесь по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (8332) 64-34-28.

Отметим, что в ближайшие дни в Кировской области установится жара. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, с 21 по 24 августа в Кирове днем будет +28°C...+29°C. В пятницу, 25 августа, днем ожидается уже +20°C.