Видео: в Кирове мужчина упал с эскалатора в торговом центре

В одном из торговых центров Кирова случилось ЧП - с эскалатора упал мужчина. Видео появилось в паблике Mash "ВКонтакте".

Согласно информации, размещенной в паблике, пострадавший мужчина был пьян. К счастью, он серьезно не пострадал - у него были только синяки и ссадины.

На кадрах видно, что мужчина, уже находясь на эскалаторе, потерял равновесие и упал с довольно большой высоты на спину.

Мы писали о том, что 15 августа в Йошкар-Оле четырехлетней девочке зажало руку в эскалаторе. На место приехали спасатели и вытащили руку ребенка. Затем девочку передали медикам. Как все произошло, вы можете узнать здесь.