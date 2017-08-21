Видео: в Кирове мужчина упал с эскалатора в торговом центре

Видео: в Кирове мужчина упал с эскалатора в торговом центре21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи vk.com/mash
Мужчина потерял равновесие и упал с большой высоты на спину
В одном из торговых центров Кирова случилось ЧП - с эскалатора упал мужчина. Видео появилось в паблике Mash "ВКонтакте".
Согласно информации, размещенной в паблике, пострадавший мужчина был пьян. К счастью, он серьезно не пострадал - у него были только синяки и ссадины.
На кадрах видно, что мужчина, уже находясь на эскалаторе, потерял равновесие и упал с довольно большой высоты на спину.
Мы писали о том, что 15 августа в Йошкар-Оле четырехлетней девочке зажало руку в эскалаторе. На место приехали спасатели и вытащили руку ребенка. Затем девочку передали медикам. Как все произошло, вы можете узнать здесь.
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21 августа 2017, 12:43
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