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Главная Новости Видео: в Кирове мужчина упал с эскалатора в торговом центре

Видео: в Кирове мужчина упал с эскалатора в торговом центре

21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи vk.com/mash
Мужчина потерял равновесие и упал с большой высоты на спину

В одном из торговых центров Кирова случилось ЧП - с эскалатора упал мужчина. Видео появилось в паблике Mash "ВКонтакте". 

Согласно информации, размещенной в паблике, пострадавший мужчина был пьян. К счастью, он серьезно не пострадал - у него были только синяки и ссадины. 

На кадрах видно, что мужчина, уже находясь на эскалаторе, потерял равновесие и упал с довольно большой высоты на спину.

 

Мы писали о том, что 15 августа в Йошкар-Оле четырехлетней девочке зажало руку в эскалаторе. На место приехали спасатели и вытащили руку ребенка. Затем девочку передали медикам. Как все произошло, вы можете узнать здесь

Видео Мужчины Происшествия

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Комментарии 2

14 часов назад Саша Грей
Ух, какая сногсшибательная новость! Не уж за выходные только один "синяк" упал в городе?? Давайте, пЕшите есчо!
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6 часов назад Горожанин
Саша Грей
Ух, какая сногсшибательная новость! Не уж за выходные только один "синяк" упал в городе?? Давайте, пЕшите есчо!
а чё он бухой в магаз то поперся? если за добавкой ,дак бухло в маркетах и моллах 1 этаже.
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