Очевидец сообщил новую информацию о загадочном исчезновении кировчанина

Появилась новая информация о пропавшем 18 августа 44-летнем жителе поселка Левинцы Оричевского района. Об этом в паблике поискового отряда "Лиза Алерт Киров" сообщает очевидец.

Под постом с ориентировкой на пропавшего написали, что машину Андрея якобы зафиксировали камеры видеонаблюдения ГИБДД.

Сейчас волонтеры, которые занимаются поисками мужчины, проверяют эту информацию.

Напомним, что Андрей Таланкин, 44 года, 18 августа уехал на своей машине (Mitsubishi Outlander серого цвета) из поселка Левинцы Оричевского района в неизвестном направлении. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет.