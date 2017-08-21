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Очевидец сообщил новую информацию о загадочном исчезновении кировчанина

21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Андрей исчез 18 августа

Появилась новая информация о пропавшем 18 августа 44-летнем жителе поселка Левинцы Оричевского района. Об этом в паблике поискового отряда "Лиза Алерт Киров" сообщает очевидец. 

Под постом с ориентировкой на пропавшего написали, что машину Андрея якобы зафиксировали камеры видеонаблюдения ГИБДД. 

Сейчас волонтеры, которые занимаются поисками мужчины, проверяют эту информацию. 

Напомним, что Андрей Таланкин, 44 года, 18 августа уехал на своей машине (Mitsubishi Outlander серого цвета) из поселка Левинцы Оричевского района в неизвестном направлении. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет. 

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Комментарии 2

8 часов назад Читатель
Блондинка то нашлась, или тоже в розыске?
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6 часов назад Горожанин
надо обратиться к ясновидящей вороновой. она все скажет как было и как есть. и про блондинку и про самого потерянного. для нее такие дела как 2 пальца об асвальт. главное цена вопроса. ога ога
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