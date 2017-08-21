МЧС сообщает о 30-градусной жаре в Кировской области

ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает о 30-градусной жаре и высоком уровне пожарной опасности в регионе.

Прогноз погоды в Кирове и регионе на 22 августа:

небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13°C...+18 °C, днем жара - от +26°C до +31 °C.

Из-за жары прогнозируется возникновение одного или двух очагов природных пожаров.

Напомним, что начало третьей декады августа может стать самым теплым периодом за все лето, но последним. 30-градусная жара будет держаться в Кировской области почти всю рабочую неделю. К выходным ситуация с погодой изменится. Все подробности здесь.