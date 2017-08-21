В Кирове мужчина неделю провел в лесу и выжил

В субботу, 19 августа 2017 года, в Кировской области нашли пропавшего 71-летнего мужчину. Изможденного, чуть живого пенсионера случайно увидели грибники. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиски Виктора Великоречина продолжались ровно неделю. Пенсионер пропал в районе деревни Дряхловщина 12 августа. Мужчина ушел в лес за грибами и пропал. Поиски вели не только волонтеры, но и родственники Виктора Великоречина.

Я сам его искал, ходил вместе с полицейскими и сотрудником МЧС, работали с квадрокоптером, камера летала вокруг полей. Но результатов не было, - сообщил сын пропавшего Александр Великоречин.

Утром 19 августа истощенного мужчину увидели грибники. Виктор ушел далеко от того места, где заходил в лес. Волонтеры сообщили, что пенсионер дезориентирован, его экстренно госпитализировали.

У него крайняя степень истощения, обезвоживания, обморожение ног. Родных не помнит, возраст и дату рождения назвать не может. Верно указал только адрес проживания, - поделился родственник Виктора Великоречина.

Сейчас 71-летний мужчина находится под капельницей, ему предстоит длительный курс реабилитации.

Напомним, ранее мы писали, что 11 июля в Кировской области грибник спас пропавшую 65-летнюю женщину. Та провела в лесу трое суток. И к тому моменту, как ее нашли, лежала в лесном ручье уже практически без сознания.

