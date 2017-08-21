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Во вторник в Кирове часть домов отключат от электричества

21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день

Во вторник, 22 августа, в Кирове в нескольких домах отключат электричество. Как рассказали в горадминистрации, это плановые отключения электроэнергии.

Список домов, где не будет электричества:

  • 8:30-17:00 - деревня Шубины, СДТ Полянка; Малые Ряби, СДТ Родина; Чистые Пруды, улица Лесная, 1-13; улица Новая, 2-19; проезд Солнечный, 2а,4,3,1,6а,8; улица Щорса, 95; улица Московская, 57; улица Попова, 26,24,24б,26а,28а;
  • 9:00-12:00 - Октябрьский проспект, 109; улица Труда, 80а; Студенческий проезд, 11,9,11а; улица Ломоносова, 18а;
  • 9:00-13:00 - улица Лепсе, 30, 30а, 26;
  • 9:00-14:00 - переулок Стальной, 7;
  • 9:00-16:00 - слобода Макарье, улица Проезжая, 11,13,15,17,19; улица Кирова, 1-16; улица Парковая, 14; 
  • 13:00-17:00 - улица Профсоюзная, 77; Октябрьский проспект, 91,89,87а,93,93а; Искожевский переулок, 16; улица Карла Маркса, 23. 
Жизнь в городе Происшествия

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