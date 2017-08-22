Кировские следователи начали проверку по поводу гибели ребенка в реке

Следователи выясняют обстоятельства гибели 8-летнего ребенка во время купания в реке в районе Малмыжа. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

По информации ведомства, 19 августа мальчик несколько раз отпрашивался у родителей искупаться в реке Шошма. Родители не разрешили ребенку пойти на реку. Однако мальчик с другими детьми все равно отправился туда. Во время купания дети ныряли под воду, задерживая дыхание. Один из детей так и остался под водой.

Следователи выяснили, что место для купания не было оборудовано надлежащим образом. Сейчас по поводу произошедшего проходит доследственная проверка.

Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также проверены действия главы Малмыжского городского поселения на наличие признаков халатности, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, за минувшие выходные в Кировской области утонули четыре человека. Среди погибших: мужчины 63 и 47 лет, 29-летний молодой человек и 8-летний ребенок.