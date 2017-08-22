В Кирове парень накинулся на отчима с ножом, а потом позвонил в полицию

В Кирове парень накинулся на отчима с ножом, а потом позвонил в полицию22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи Первого городского канала
Молодой человек встретил полицейских на лестничной площадке
В Кирове в одном из домов на улице Маклина молодой человек накинулся с ножом на отчима. Он несколько раз ударил мужчину, а потом сообщил о случившемся в дежурную часть. На место происшествия выехали полицейские и медики. С задержанным успел пообщаться корреспондент Первого городского канала.
Молодой человек встретил полицейских на лестничной площадке.
Порезал я отчима, - сказал парень.
За что? - спросили у него.
За то, что он меня послал. Не знаю...
Вместе выпивали?
Ну да.
Что вы хотели сделать? Убить?
Нет.
Напугать?
Нет
А что?
Пригрозить.
Очевидцы и сотрудники Росгвардии были шокированы, увидев несколько ножевых ран на теле пострадавшего мужчины.
На место происшествия вскоре приехали медики. Пострадавший сказал им, что у него все хорошо.
Все нормально. Мне только на голове надо зашить, - сказал пострадавший.
В результате подозреваемого увезли в отдел полиции, а его отчим отправился в травмбольницу. Сейчас по факту нападения полицейские проводят проверку.
Видео с места происшествия:
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