В Кирове парень накинулся на отчима с ножом, а потом позвонил в полицию

В Кирове в одном из домов на улице Маклина молодой человек накинулся с ножом на отчима. Он несколько раз ударил мужчину, а потом сообщил о случившемся в дежурную часть. На место происшествия выехали полицейские и медики. С задержанным успел пообщаться корреспондент Первого городского канала.

Молодой человек встретил полицейских на лестничной площадке.

Порезал я отчима, - сказал парень. За что? - спросили у него. За то, что он меня послал. Не знаю... Вместе выпивали? Ну да. Что вы хотели сделать? Убить? Нет. Напугать? Нет А что? Пригрозить.

Очевидцы и сотрудники Росгвардии были шокированы, увидев несколько ножевых ран на теле пострадавшего мужчины.

На место происшествия вскоре приехали медики. Пострадавший сказал им, что у него все хорошо.

Все нормально. Мне только на голове надо зашить, - сказал пострадавший.

В результате подозреваемого увезли в отдел полиции, а его отчим отправился в травмбольницу. Сейчас по факту нападения полицейские проводят проверку.

Видео с места происшествия: