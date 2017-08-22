В Кирове спасатели достали кота из 50-миллиметровой трубы

В понедельник, 21 августа, в Кирове спасатели достали из 50-миллиметровой трубы кота. Об этом редакции сообщили очевидцы.

Животное залезло в трубу на одной из местных строек, с одного конца труба широкая, а с другого - узкая. Кот смог просунуть голову, но самостоятельно выбраться у него уже не получилось. Строители привезли животное к спасателям.

Мужчины на стройке услышали громкое мяуканье. Сообщили дежурному и решили вызволить животное. Сначала cпасатели распилили трубу болгаркой, смачивая место водой, чтобы не загорелось, а затем узкое отверстие отпилили гравером, - рассказывает очевидец.

Кот во время всей спасательной операции вел себя спокойно: не мяукал и не нервничал. Как говорят очевидцы, видимо, он понимал, что его хотят достать, а не покалечить еще сильнее. Животное достали и отдали обратно строителям. Очевидцы надеются, что кота не бросят и кто-нибудь из рабочих заберет его домой.

Напомним, ранее мы писали, что 31 июля кировчанка спасла кота, который упал в горячий битум. Животное, упав в лужу с битумом, получило сильнейшие ожоги. Несмотря на своевременно оказанную помощь, кот умер.