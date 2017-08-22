В Кировскую область инвестируют миллиард, чтобы лучше работал Интернет и связь

В Кировскую область инвестируют миллиард, чтобы лучше работал Интернет и связь22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Работы по модернизации будут выполнены до конца 2017 года
В 2017 году федеральные операторы связи планируют инвестировать в инфраструктуру связи Кировской области более 1 миллиарда рублей. Информацию опубликовали на сайте Правительства Кировской области.
Летом 2017 года прошли встречи в министерстве информационных технологий и связи Кировской области с руководством региональных филиалов федеральных операторов связи. Обсуждали предварительные итоги реализации инвестпланов компаний до конца 2017 года и в 2018 году.
По итогам встреч было решено, что в Кировскую область в 2017 году инвестируют более 1 миллиарда рублей, что превышает уровень 2016 года более чем на 12 процентов.
Основными направлениями инвестиций операторов мобильной связи являются:
- модернизация сетей второго и третьего поколения,
- развитие телекоммуникационных сетей четвертого поколения,
- развитие операторов фиксированной связи - модернизация и развитие существующей инфраструктуры связи,
- развитие волоконно-оптических линий связи.
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22 августа 2017, 20:01
Комментарии 4
К сожалению до сих пор для малых населённых пунктов единственным интернет-провайдеров остаётся Ростелеком, а связь только ADSL, причём недоразвитая. Про 3G/4G/5G и прочие G я не говорю, т.к. трафик лимитирован. А толку от высокой скорости? Можно забыть про гейминг и потоковое HD как минимум.
А то скоро фекалии будете жрать
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