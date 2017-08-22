В Кировскую область инвестируют миллиард, чтобы лучше работал Интернет и связь

В 2017 году федеральные операторы связи планируют инвестировать в инфраструктуру связи Кировской области более 1 миллиарда рублей. Информацию опубликовали на сайте Правительства Кировской области.

Летом 2017 года прошли встречи в министерстве информационных технологий и связи Кировской области с руководством региональных филиалов федеральных операторов связи. Обсуждали предварительные итоги реализации инвестпланов компаний до конца 2017 года и в 2018 году.

По итогам встреч было решено, что в Кировскую область в 2017 году инвестируют более 1 миллиарда рублей, что превышает уровень 2016 года более чем на 12 процентов.

Основными направлениями инвестиций операторов мобильной связи являются: