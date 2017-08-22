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Главная Новости В Кировскую область инвестируют миллиард, чтобы лучше работал Интернет и связь

В Кировскую область инвестируют миллиард, чтобы лучше работал Интернет и связь

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
PxHere.com
Работы по модернизации будут выполнены до конца 2017 года

В 2017 году федеральные операторы связи планируют инвестировать в инфраструктуру связи Кировской области более 1 миллиарда рублей. Информацию опубликовали на сайте Правительства Кировской области.

Летом 2017 года прошли встречи в министерстве информационных технологий и связи Кировской области с руководством региональных филиалов федеральных операторов связи. Обсуждали предварительные итоги реализации инвестпланов компаний до конца 2017 года и в 2018 году.

По итогам встреч было решено, что в Кировскую область в 2017 году инвестируют более 1 миллиарда рублей, что превышает уровень 2016 года более чем на 12 процентов.

Основными направлениями инвестиций операторов мобильной связи являются:

  • модернизация сетей второго и третьего поколения,
  • развитие телекоммуникационных сетей четвертого поколения,
  • развитие операторов фиксированной связи - модернизация и развитие существующей инфраструктуры связи,
  • развитие волоконно-оптических линий связи.

Жизнь в городе

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Комментарии 4

6 часов назад Учитель словесности
У меня в огороде уже начали прокладывать линию высокоскоростной оптоволоконной связи. )))
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5 часов назад Аутсайдер
Учитель словесности
У меня в огороде уже начали прокладывать линию высокоскоростной оптоволоконной связи. )))
Мечтать не вредно)
К сожалению до сих пор для малых населённых пунктов единственным интернет-провайдеров остаётся Ростелеком, а связь только ADSL, причём недоразвитая. Про 3G/4G/5G и прочие G я не говорю, т.к. трафик лимитирован. А толку от высокой скорости? Можно забыть про гейминг и потоковое HD как минимум.
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4 часа назад Лаврентий
Вы (ПРИДУРКИ) ЛУЧШЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
А то скоро фекалии будете жрать
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2 часа назад Гражданин
Если лярд разделить на население КО, то получится по 774 рубля. Так что с учетом средней стоимости абонентки в 300 рублей эти деньги можно отбить за 2-3 месяца. Не дурно)))
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