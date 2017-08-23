Школьница из Кирова победила в Китайской женской математической олимпиаде

15 августа в городе Чунцин прошла Китайская женская математическая олимпиада. Золотую медаль из Китая привезла 17-летняя ученица Кировского физико-математического лицея Ирина Ланских. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ведомстве отметили, что, помимо команд из Китая, в олимпиаде участвовали сборные из США, России, Филиппин, Гонконга.

Команда российских школьниц завоевала четыре медали. Ирина Ланских по итогам двух туров и решения восьми математических задач завоевала золотую медаль. Другие участницы российской команды принесли команде серебро, - прокомментировали в пресс-службе правительства Кировской области.

Сама Ирина ждала другого результата.

Важно не достоинство медали, а место в общем зачете. А место нашей команды оказалось ниже, чем я предполагала.

Ирина рассказала, что математикой увлекается с 5 класса, с 7 класса школьница начала заниматься более серьезно:

Математика — мое единственное увлечение. В свободное время я гуляю с друзьями, читаю.

В следующем году школьница заканчивает лицей. Куда именно Ирина будет поступать после 11 класса, она еще не решила. Но, скорее всего, девушка выберет московский вуз. После получения диплома о высшем образовании Ирина Ланских планирует работать преподавателем олимпиадной математики.

