Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Путин в Кирове Люди говорят Опрос про 1 Сентября Лица города Народный контроль
Готовимся к школе Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости Школьница из Кирова победила в Китайской женской математической олимпиаде

Школьница из Кирова победила в Китайской женской математической олимпиаде

23 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/olimpiada_ru, на фото Ирина в центре
17-летняя Ирина Ланских планирует стать преподавателем олимпиадной математики

15 августа в городе Чунцин прошла Китайская женская математическая олимпиада. Золотую медаль из Китая привезла 17-летняя ученица Кировского физико-математического лицея Ирина Ланских. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ведомстве отметили, что, помимо команд из Китая, в олимпиаде участвовали сборные из США, России, Филиппин, Гонконга.

Команда российских школьниц завоевала четыре медали. Ирина Ланских по итогам двух туров и решения восьми математических задач завоевала золотую медаль. Другие участницы российской команды принесли команде серебро, - прокомментировали в пресс-службе правительства Кировской области.

Сама Ирина ждала другого результата. 

Важно не достоинство медали, а место в общем зачете. А место нашей команды оказалось ниже, чем я предполагала.

Ирина рассказала, что математикой увлекается с 5 класса, с 7 класса школьница начала заниматься более серьезно:

Математика — мое единственное увлечение. В свободное время я гуляю с друзьями, читаю.

В следующем году школьница заканчивает лицей. Куда именно Ирина будет поступать после 11 класса, она еще не решила. Но, скорее всего, девушка выберет московский вуз. После получения диплома о высшем образовании Ирина Ланских планирует работать преподавателем олимпиадной математики.
 

Дети Образование

Ранее мы писали:

На улице Труда спилили новые бордюры

Появилось видео ДТП, где автобус насмерть сбил пенсионерку у «Алых парусов»

Комментарии 4

час назад Горожанин
Умница.
Ответить
час назад Учитель словесности
Желаю Ирине Ланских счастья, здоровья, дальнейших успехов, побед и творческих свершений, как бы банально это ни прозвучало. Уверен, эта девушка никогда не напишет слово "ёж" с мягким знаком. )))
Ответить
20 минут назад Стилист
ФМЛ рулит, в наше время Халявин тоже золото из китая привозил, чивоуштам
Ответить
19 минут назад Стилист
на фото Ирина в центре
---------------------
бл мой мозг вскипел, чивоуштам
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

В Кирове пропал молодой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
"Мы перестали спать": репортаж из Омутнинска, где 13-летнюю девочку подозревают в массовых поджогах Читать
18 августа
Жители деревни в Кировской области: «Нас хотят оставить без леса, пруда и дорог» Читать
16 августа
Испытано на себе: кировчанка разоблачила 7 мифов о сетевом маркетинге Читать
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему
10 августа Развитие ребенка: выбираем секцию
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона

Новости России и мира

сегодня
Пропала балерина Большого театра из Кирова: девушку шантажировали
вчера
Стало известно, когда начнется суд над экс-губернатором Кировской области
вчера
Никите Белых разрешили жениться в СИЗО
вчера
Прокуратура просит суд о продлении срока ареста Никите Белых
вчера
Белых привезли в здание суда в сопровождении конвойных и ротвейлера
Посмотреть все

Новости афиши

23 августа 2017, 11:00
Кировчанам покажут кино под открытым небом
21 августа 2017, 19:30
Дни романтики на Вятке: джаз-концерт, стихи до рассвета и книгообменник
21 августа 2017, 19:00
Кировчане смогут сделать селфи с Гоголем
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему
10 августа Развитие ребенка: выбираем секцию
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона

#ЛицаГорода

36 25
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
21 67
Фоторепортаж: как в Кирове отметили День авиации
8 0
8 фото из Instagram: кировчане отдыхают на природе
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 53
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 0
8 фото из Instagram: кировчанки и городские пейзажи
20 0
Музыкальный фестиваль авторской песни "Гринландия-2017"
Смотреть все Всего альбомов: 91
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru