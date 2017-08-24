В Кирове появится второй в России двухуровневый вейк-парк

Кировский вейк-парк NewStylePark, который в 2017 году отпраздновал свой третий день рождения, стал двухуровневым. Информацию об этом опубликовали на портале navigator-kirov.ru с ссылкой на организаторов NewStylePark Вячеслава Шушакова и Якова Четверикова.

Ребята рассказали, что изначально для запуска работы вейк-парка была установлена всего одна лебедка, обустроен пирс, облагорожена территория, установлены кикеры и трамплины.

За три года интерес к этому экстремальному спорту возрос. Поэтому организаторы установили еще одну лебедку – часть ее находится над землей. И это лучшая на сегодняшний день линейная реверсивная лебедка VERTIGO PRO H-9.

Здесь будет сделан бассейн, между ним и озером установят джиббинговые фигуры, по которым спортсмены смогут скользить с одного уровня на другой, - поделился Вячеслав.

Сейчас в России существует всего один двухуровневый вейк-парк, он находится в Санкт-Петербурге, в Кирове будет – второй. Вячеслав и Яков рассчитывают, что так они привлекут в нашу область вейкбордистов со всей страны.