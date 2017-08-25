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Главная Новости В Кировской области студентам-сиротам будут выплачивать по 40 тысяч рублей

В Кировской области студентам-сиротам будут выплачивать по 40 тысяч рублей

25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod
Студенты, потерявшие родителей, будут на полном гособеспечении

В Кировской области увеличены размеры социальных выплат студентам-сиротам. Об этом рассказали в региональном Заксобрании. 

Студенты, которые во время учебы потеряли отца и мать или единственного родителя, имеют право на социальные выплаты (студенты в возрасте до 23 лет включительно). Они будут на полном гособеспечении, также им гарантирован бесплатный проезд, стипендии, пособия и другие льготы, которые будут предоставляться за счет средств областного бюджета.

Во время академического отпуска по болезни, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до трех лет осиротевшие студенты также могут рассчитывать на полное гособеспечение и выплату социальной стипендии. 

После окончания учебного заведения студенты-сироты получат единовременное пособие, также их обеспечат одеждой, обувью, оборудованием или компенсацией для их приобретения. Как отметили в областном Заксобрании, в 2017 году размеры выплат увеличили на 10 процентов. В 2016 году компенсация составляла 36 619 рублей, пособие – 665 рублей. Теперь размер компенсации возрос до 40 281 рубля, единовременного пособия – до 732 рублей. 

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