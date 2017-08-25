Двое смельчаков из Кирова на самодельных байдарках плывут до Азовского моря

Двое друзей из Кирова отправились в путешествие на байдарках до Азовского моря. Ребята ведут блог о своем путешествии на Youtube.

Ребята прошли уже 712 километров пути из 2500. Об экстриме в дороге и затратах на путешествие нам рассказал один из участников похода Евгений Пустовалов.

Молодой человек объяснил, что отправились с другом в путешествие из интереса. Ребятам просто стало скучно проводить время как большинство кировчан, ограничиваясь домом, работой и выходными с друзьями.

Нам просто стало скучно жить жизнью обывателя и вечно находится в поиске, сетуя на "бытовые" проблемы, разве этого хочется? Разве нет чего-то большего в этом мире? И как можно не поддаться на соблазн постоянного познания? Поэтому, наверное, и отправились. Ну и мы же мужчины. Почему бы нет? Речные просторы ждут своих героев, - говорит Евгений Пустовалов.

Жестких сроков похода ребята себе не ставят. Плывут в свое удовольствие и не стремятся как можно скорее добраться до финальной точки своего путешествия.

За греблей мы проводим от 4 до 7 часов в день, в зависимости от нашего настроения, погоды и случайных событий. Можем и вовсе 2-3 дня оставаться на одном месте. Мы планировали добраться до моря за 3 месяца, - продолжает рассказ Евгений.

Серьезных экстремальных ситуаций пока с молодыми люди не случалось. Однажды, у ребят ночью уплыла лодка.

Их подобрали рыбаки в километре или больше от нашего места ночевки.Об этом мы рассказываем в одной из серий своего блога. Единственная сложность в пути - это отсутствие интернета и электричества, так как все , что происходит в рамках нашего проекта, мы должны снимать на видео, монтировать и выкладывать в сеть, - поделился молодой человек.

Ребята полны энтузиазма и не настроены сворачивать с пути. Кстати, путешествие у них получилось очень бюджетное. За месяц в пути на двоих у парней ушло не больше 6 тысяч рублей. После того как ребята достигнут Азовского море зимовать они планируют остаться в Краснодаре.