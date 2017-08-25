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Главная Новости Двое смельчаков из Кирова на самодельных байдарках плывут до Азовского моря

Двое смельчаков из Кирова на самодельных байдарках плывут до Азовского моря

25 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/uma_vk
Ребята прошли уже 712 километров пути из 2500

Двое друзей из Кирова отправились в путешествие на байдарках до Азовского моря. Ребята ведут блог о своем путешествии на Youtube.

Ребята прошли уже 712 километров пути из 2500. Об экстриме в дороге и затратах на путешествие нам рассказал один из участников похода Евгений Пустовалов. 

Молодой человек объяснил, что отправились с другом в путешествие из интереса. Ребятам просто стало скучно проводить время как большинство кировчан, ограничиваясь домом, работой и выходными с друзьями. 

Нам просто стало скучно жить жизнью обывателя и вечно находится в поиске, сетуя на "бытовые" проблемы, разве этого хочется? Разве нет чего-то большего в этом мире? И как можно не поддаться на соблазн постоянного познания? Поэтому, наверное, и отправились. Ну и мы же мужчины. Почему бы нет? Речные просторы ждут своих героев, - говорит Евгений Пустовалов. 

Жестких сроков похода ребята себе не ставят. Плывут в свое удовольствие и не стремятся как можно скорее добраться до финальной точки своего путешествия. 

За греблей мы проводим от 4 до 7 часов в день, в зависимости от нашего настроения, погоды и случайных событий. Можем и вовсе 2-3 дня оставаться на одном месте. Мы планировали добраться до моря за 3 месяца, - продолжает рассказ Евгений. 

Серьезных экстремальных ситуаций пока с молодыми люди не случалось. Однажды, у ребят ночью уплыла лодка. 

Их подобрали рыбаки в километре или больше от нашего места ночевки.Об этом мы рассказываем в одной из серий своего блога. Единственная сложность в пути - это отсутствие интернета и электричества, так как все , что происходит в рамках нашего проекта, мы должны снимать на видео, монтировать и выкладывать в сеть, - поделился молодой человек. 

Ребята полны энтузиазма и не настроены сворачивать с пути. Кстати, путешествие у них получилось очень бюджетное. За месяц в пути на двоих у парней  ушло не больше 6 тысяч рублей. После того как ребята достигнут Азовского море зимовать они планируют остаться в Краснодаре. 

Мужской клуб Мужчины Необычное

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Комментарии 1

42 минуты назад Константин Копанев
Отличная идея.
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