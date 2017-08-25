Кировстат рассказал, какие продукты кировчане покупают чаще всего

Кировстат опубликовал аналитические данные о содержании продуктовой корзины жителей региона за 2016 год.

В 2016 году жители Кировской области тратили на покупку продуктов питания 31,2 процентов своих доходов. Каждый месяц человек тратил в среднем 4,3 тысячи рублей (4 тысячи 347 рублей в городах и 4 тысячи 233 рублей в сельской местности).

При этом, по данным Кировстата, только 12,7 процентов имеют продукты собственного производства, в основном это жители сельской местности. Прочие жители региона закупают еду.

Больше всего средств уходит на мясо и мясные продукты. Второе место принадлежит хлебу и хлебным продуктам, на третьем молоко и молочные продукты. Меньше всего денег в Кировской области тратят на овощи, яйца и растительное масло.

Также были опубликованы двнные о том, сколько продуктов питания в среднем потребляет житель региона за год: