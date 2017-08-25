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Кировстат рассказал, какие продукты кировчане покупают чаще всего

25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Только 12,7 процентов жителей региона имеют продукты собственного производства

Кировстат опубликовал аналитические данные о содержании продуктовой корзины жителей региона за 2016 год.

В 2016 году жители Кировской области тратили на покупку продуктов питания 31,2 процентов своих доходов. Каждый месяц человек тратил в среднем 4,3 тысячи рублей (4 тысячи 347 рублей в городах и 4 тысячи 233 рублей в сельской местности).

При этом, по данным Кировстата, только 12,7 процентов имеют продукты собственного производства, в основном это жители сельской местности. Прочие жители региона закупают еду. 

Больше всего средств уходит на мясо и мясные продукты. Второе место принадлежит хлебу и хлебным продуктам, на третьем молоко и молочные продукты. Меньше всего денег в Кировской области тратят на овощи, яйца и растительное масло.

Также были опубликованы двнные о том, сколько продуктов питания в среднем потребляет житель региона за год: 

  • Хлеб - 99
  • Мясо - 74 
  • Рыба - 21
  • Молочка - 265
  • Яйца - 237 штук 
  • Растительное масло - 10
  • Фрукты и ягоды - 71
  • Овощи и бахчевые - 91
  • Картофель - 50
  • Сахар и кондитерские изделия - 35.
Еда

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