Кировстат рассказал, какие продукты кировчане покупают чаще всего

Кировстат рассказал, какие продукты кировчане покупают чаще всего25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Только 12,7 процентов жителей региона имеют продукты собственного производства
Кировстат опубликовал аналитические данные о содержании продуктовой корзины жителей региона за 2016 год.
В 2016 году жители Кировской области тратили на покупку продуктов питания 31,2 процентов своих доходов. Каждый месяц человек тратил в среднем 4,3 тысячи рублей (4 тысячи 347 рублей в городах и 4 тысячи 233 рублей в сельской местности).
При этом, по данным Кировстата, только 12,7 процентов имеют продукты собственного производства, в основном это жители сельской местности. Прочие жители региона закупают еду.
Больше всего средств уходит на мясо и мясные продукты. Второе место принадлежит хлебу и хлебным продуктам, на третьем молоко и молочные продукты. Меньше всего денег в Кировской области тратят на овощи, яйца и растительное масло.
Также были опубликованы двнные о том, сколько продуктов питания в среднем потребляет житель региона за год:
- Хлеб - 99
- Мясо - 74
- Рыба - 21
- Молочка - 265
- Яйца - 237 штук
- Растительное масло - 10
- Фрукты и ягоды - 71
- Овощи и бахчевые - 91
- Картофель - 50
- Сахар и кондитерские изделия - 35.
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