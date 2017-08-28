В Санчурском районе пьяный работник угнал КамАЗ и улетел на нем в канаву

23 августа в полицию поступило сообщение о том, что водитель на КамАЗе съехал в кювет. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, грузовик уже выбрался из канавы и попытался скрыться. Информацию подтвердили в УМВД по Кировской области.

Утром 23 августа местные жители Санчурского района заметили, как КамАЗ съехал в кювет. Подумав, что водитель пьян, они позвонили в полицию. Прибывшие полицейские увидели, как только что выбравшийся из канавы водитель, на КамАЗе попытался скрыться.

Оказалось, за рулем был 51-летний мужчина, работающий водителем на одном из предприятий района. Грузовик он угнал со служебной стоянки, будучи пьяным.

На водителя, сообщили в УМВД по Кировской области, завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в мае 2016 года. Тогда пьяный житель Омутнинска на угнанном грузовике разнес несколько могил на кладбище.