В Кирове во время движения вспыхнула Audi

В Кирове во время движения вспыхнула Audi28 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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В Коминтерне полностью сгорел двухэтажный дом
Пожар на улице Ленина, 116 произошел в пятницу, 25 августа. Audi A4 вспыхнула во время движения. Видео с места пожара появилось в группе «Место происшествия».
Машина загорелась в 11:37, к месту аварии оперативно подъехали спасатели.
Горела передняя часть иномарки, пламя выбивалось из-под капота.
По словам очевидцев, до приезда спасателей водитель пытался самостоятельно справиться с пламенем — рядом с авто лежали два пустых огнетушителя.
Причина происшествия и сумма ущерба устанавливаются, - прокомментировали ГУ МЧС по Кировской области.
Еще один пожар произошел в воскресенье, 27 августа, в Коминтерне.
На улице Толбухина загорелся двухэтажный деревянный нежилой дом. На место выехали шесть пожарных расчетов.
Рядом с домом стоят сараи, местные жители очень переживали, что огонь перекинется или на них, или на стоящие рядом дома. Благо, ветер дул в другую сторону, - сообщила очевидица Дарья Лебедева.
Свидетели ЧП рассказывают, что пожар был сильным, пламя и клубы дома было видно за несколько километров.
В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в результате пожара дом горел полностью. Причина возгорания устанавливается. В огне никто не пострадал.
Место пожаров на карте Кирова
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