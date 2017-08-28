В Кировской области в колодце нашли тело мужчины

В Кировской области в колодце нашли тело мужчины28 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего
В поселке Оричи в колодце нашли тело 61-летнего мужчины. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.
23 августа 2017 года в полицию обратилась дочь мужчины. Она рассказала, что ее отец пропал. На следующий день тело мужчины нашли в колодце у его дома. На место выехала следственно – оперативная группа.
Следователи выяснили, что мужчина злоупотреблял алкоголем. 19 августа он выпил со своим знакомым, затем, выйдя на улицу, оступился и упал в воду (колодец находился на уровне ног и ничем не был закрыт). Видимых телесных повреждений на теле мужчины нет.
Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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28 августа 2017, 15:29
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