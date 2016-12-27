Анатолий Вассерман расскажет в Кирове о будущем России через 50 лет

В Киров приедет известный журналист и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Об этом сообщается "ВКонтакте" на страничке встречи.

Анатолий выступит на сцене ОДНТ с лекцией "Будущее через 50 лет". Мероприятие состоится 3 февраля с 18 часов. На своем выступлении он расскажет о том, как будет развиваться экономика, политика, бизнес, какие угрозы нас ждут, а также о многом другом.

Кировчане смогут задать вопросы Анатолию, взять у него автограф и сфотографироваться с ним.

На выступлении какого известного российского деятеля, журналиста, профессора, артиста, писателя вы бы хотели побывать? Поделитесь ответами в комментариях