День Победы в Кирове: парад авто, флешмоб и салют

Стала известна программа мероприятий в Кирове в честь Дня Победы. О праздновании 9 Мая на заседании оргкомитета "Победа" рассказала начальник городского управления культуры Марина Исупова.

С 24 апреля в городе стартует акция "Георгиевская ленточка".

9 мая праздничная программа начнется в 12 часов на Театральной площади. Перед кировчанами выступят духовой оркестр Первой музыкальной школы и симфонический оркестр Вятской филармонии. Запланирован массовый танцевальный флешмоб "В 6 часов вечера после войны", в котором вместе с танцевальным и историческим клубами смогут принять участие все желающие.

Завершится вечер на главной площади города гала-концертом лауреатов фестиваля "Во славу России" в сопровождении оркестра "Северная звезда".

Праздничный фейерверк запланирован на 22.00.

Не менее интересно будет и на других площадках Кирова. Например, на набережной Грина состоится фестиваль "Вкус Победы". Гости фестиваля смогут попробовать меню военных лет, причем ветеранов Великой Отечественной войны организаторы угостят бесплатно.

В Александровском саду состоится караоке-фестиваль "Песни Победы". На площадке у Вечного огня запланирован концерт клуба авторской песни "Вокзал". Кроме того, будет организован парад автомобилей военного и послевоенного времени, а по городу проедет праздничный троллейбус Победы.