В центре Кирова фура перекрыла целую улицу

В среду, 21 ноября 2016 года, в Кирове на улице Розы Люксембург фура полностью перекрыла проезд. Об этом рассказал читатель Владимир Пестов.

Видео с места происшествия он прислал через мобильное приложение «Народный корреспондент».

Водитель грузовика забуксовал на улице Розы Люксембург на участке дороги между улицами Ленина и Володарского. Выехать не может. На место происшествия приехали автоинспекторы, - пояснил Владимир.

Через пять минут на помощь полицейским приехал «КАМАЗ». Сейчас он и полицейские пытаются помочь водителю фуры выехать.

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Место происшествия на карте Кирова