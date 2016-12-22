В Кировской области молодой водитель насмерть сбил сразу двоих человек

В Куменском районе водитель насмерть сбил сразу двоих человек. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Авария произошла в среду, 21 декабря, на 61-м километре трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны около 21:20. По информации ведомства, за рулем ВАЗа ехал 36-летний мужчина. По какой причине произошло ДТП, сейчас уточняется.

Машина сбила 59-летнего и 44-летнего мужчин. Они погибли.