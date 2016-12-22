В Кировской области молодой водитель насмерть сбил сразу двоих человек

Авария произошла в 21:20
В Кировской области молодой водитель насмерть сбил сразу двоих человек22 декабря 2016, 11:18 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива progorod43.ru
В Куменском районе водитель насмерть сбил сразу двоих человек. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Авария произошла в среду, 21 декабря, на 61-м километре трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны около 21:20. По информации ведомства, за рулем ВАЗа ехал 36-летний мужчина. По какой причине произошло ДТП, сейчас уточняется.
Машина сбила 59-летнего и 44-летнего мужчин. Они погибли.
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