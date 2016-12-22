В мэрии официально подтвердили информацию о проезде в новогоднюю ночь

В горадминистрации официально подтвердили информацию о том, какие автобусы и троллейбусы будут курсировать по Кирову в новогоднюю ночь, а также сколько будет стоить проезд в общественном транспорте.

Мы уже сообщали о том, что в городе в ночь с 31 декабря на 1 января будут ездить автобусы маршрута №23 и троллейбусы №1 и 8. На них горожане смогут уехать на Театральную площадь, где пройдут главные праздничные гуляния.

Автобусы и троллейбусы будут курсировать с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января 2017 года. Стоимость одной поездки 37 рублей. Электронные транспортные карты всех категорий, в том числе льготные, действовать не будут.